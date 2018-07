Il Parma cambia tutta la difesa

Primi giorni di ritiro per il Parma e una raffica di operazioni in difesa. È ufficiale infatti l’arrivo dal Napoli del portiere Luigi Sepe, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club azzurro, ma lo sarà a breve anche quello di Bruno Alves, centrale portoghese classe ’81 ex Cagliari che ha rescisso il contratto che lo legava ai Glasgow Rangers.

E mentre la Sampdoria non ha inserito tra i convocati l’argentino Matias Silvestre, si registra l’inserimento nella trattativa per arrivare a Vincent Laurini: l’esterno francese della Fiorentina sembrava destinato al Leganes, ma l’affare è saltato. Considerando allora che a sinistra è già ufficiale l’arrivo di Federico Demarco dall’Inter, la difesa titolare di D’Aversa potrebbe essere tutta nuova…



SPORTAL.IT | 10-07-2018 00:10