Il Parma chiude la lista e sistema la dirigenza

Giornate intense per il Parma, che dopo il pareggio al debutto contro l’Udinese e in attesa del derby con la Spal a Bologna, è alle prese con una rosa extra-large, che ha portato a tagli inevitabili, e alla sistemazione dei ranghi societari. Quanto alla rosa, la lista dei 25 giocatori utilizzabili in stagione ha prodotto un’esclusione eccellente, oltre a quelle già annunciate di Baraye, Di Cesare e Munari: resta fuori infatti anche Luca Siligardi, che era addirittura partito titolare alla prima giornata. D’Aversa ha preferito puntare al suo posto su Jacopo Dezi, persuaso dall’abbondanza di giocatori offensivi a disposizione.

Sul fronte societario, secondo quanto riporta 'Parmalive.com', si sarebbe conclusa la ricerca del nuovo capo dell’area osservatori: la scelta è caduta su Paolo Cristallini, ex giocatore del Pisa ed ex capitano del Torino, nonché dirigente con alle spalle una lunga esperienza come direttore sportivo e poi generale del Vicenza. Prenderà il posto di Raffaele Rubino, approdato al Trapani come direttore sportivo.



SPORTAL.IT | 24-08-2018 22:25