Il Parma chiude la porta a Balotelli

Le possibilità che Mario Balotelli approdi al Parma sono pari allo zero.

A spegnere i riflettori su quello che sarebbe potuto essere uno dei colpi dell’estate è stato il presidente del club crociato Pietro Pizzarotti, che ha parlato a margine della presentazione delle maglie per la stagione 2019-2020.

Pizzarotti ha ammesso che l’idea c’era stata, salvo naufragare presto: “Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perché un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti".



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2019 21:57