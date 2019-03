Il Parma crolla, D'Aversa sa il perché

Quarta sconfitta nelle ultime sei partite per il Parma, che esce travolto dal campo della Lazio.

I quattro gol incassati già nel primo tempo fanno capire il divario tra le due squadre e la faccia di Roberto D’Aversa in conferenza stampa non può essere delle migliori:

"Fino al primo gol abbiamo cercato di fare qualcosa, ma dopo la squadra si è sciolta. L'atteggiamento e l'interpretazione della gara sono stati sbagliati, mi prendo le mia responsabilità come tutti, sapevamo che ci avrebbero potuto fare male nelle ripartenze. Comunque abbiamo affrontato una squadra forte, non era l’avversario giusto per commettere certi errori”

D'Aversa ha poi individuato il motivo del pessimo primo tempo: “La differenza nel primo tempo è stata nelle motivazioni. Nei contrasti e nei duelli sono stati superiori, e se ci aggiungi che sono anche più forti diventa complicato. Almeno nel secondo tempo c'è stato un atteggiamento diverso anche se recuperare quattro gol contro una squadra così forte era pressoché impossibile”.



SPORTAL.IT | 17-03-2019 18:30