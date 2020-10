Il Parma e un primato inatteso

Il nuovo corso del Parma dopo il passaggio di proprietà era quella di puntare sui giovani. Evidentemente, però, i lavori sono in corso, almeno stando ai dati che arrivano dalla Svizzera circa l’età media della rosa degli emiliani.

Secondo uno studio del CIES, infatti, il Parma è la squadra più “anziana” dei cinque grandi campionati d’Europa.

L’analisi ha preso in considerazione l’età media dei giocatori schierati in questo avvio di stagione e i ducali, con 29,7 anni, sono i più “vecchi” dei big five, mentre considerando i primi 20 campionati Uefa i crociati occupano la tredicesima posizione nella graduatoria guidata dai ciprioti dell’Anorthosis con 31,3 anni di media.

Ben piazzati, sempre considerando i cinque tornei più importanti d’Europa, anche Benevento e Crotone, che occupano il settimo posto ex aequo con 29 anni di età media.

OMNISPORT | 26-10-2020 17:29