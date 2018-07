Il Parma esce allo scoperto su Grassi

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma.

"Sepe? Sono in treno, magari ci vedremo più tardi per parlare del ragazzo. Facciamo una cosa alla volta, ci incontreremo prima per Sepe e poi magari per Grassi. Sepe è un ragazzo perbene" ha detto.

"Frattali? Al momento si è parlato solo di Sepe, poi se mi chiederanno quest’altra situazione vedremo, posso dire che solo che Frattali è un buon portiere. I calciatori in esubero dal Napoli sono tutti di livello e con Giuntoli ho un ottimo rapporto per cui vedremo se si concluderà qualche altra operazione" ha aggiunto.

