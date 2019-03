Il Parma esulta con il gol dell'ex

Il Parma ha battuto il Genoa per 1-0 al Tardini nel primo anticipo del sabato della ventisettesima giornata di serie A.

In una gara senza emozioni e molto bloccata, è stata decisiva la rete dell'ex della partita, Kucka, che dopo una mischia in area ha trovato il gol al 78', poi convalidato dal Var. Polemiche da parte del Grifone per l'assegnazione del corner che ha poi portato alla rete gialloblu.

In classifica il Parma sale a quota 33 punti all'undicesimo posto, il Genoa resta a 30.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 20:15