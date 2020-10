Il Parma finisce in isolamento

Aumenta il numero di positivi al Coronavirus in Serie A.

Attraveso un comunicato ufficiale pubblicato in serata, infatti, il Parma ha reso noto che quattro calciatori della prima squadra sono risultati positivi al tampone per Covid-19: tre sono asintomatici e uno leggermente sintomatico.

I quattro sono stati posti subito in isolamento, mentre, in accordo con le regole del protocollo della Serie A, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario.

Questo il comunicato: “Quattro casi di positività in casa Parma. Questo il comunicato ufficiale del club ducale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.

OMNISPORT | 14-10-2020 20:36