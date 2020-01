Il Parma ha le idee chiare su Darmian

Se il Parma è riuscito a far valere la propria volontà sul futuro di Dejan Kulusevski pur non essendo proprietario del cartellino del giocatore, a maggior ragione la società emiliana ha le idee chiarissime sulla situazione di Matteo Darmian.

Atalanta e Juventus hanno acconsentito affinché il gioiellino svedese diventasse bianconero solo dal prossimo 1° luglio e anche l'esterno ex Torino diventerà dell'Inter a partire dalla prossima stagione: questa la decisione, che sembra irrevocabile, del ds Faggiano di concerto con società e allenatore.

Le voci che vogliono Darmian nel mirino della squadra di Conte resistono da agosto, quando il Parma acquistò a sorpresa l'ex Nazionale dal Manchester United, a quanto pare già con un accordo sulla parola con l'Inter interessata al giocatore per la prossima stagione.

Il Parma non cede anche se ai nerazzurri non dispiacerebbe anticipare i tempi, scenario che l'ad dell'Inter Marotta potrebbe provare a forzare in caso di partenza da Milano di un difensore durante il mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 10:00