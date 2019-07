Il Parma ha preso Dermaku

Il Parma in un comunicato ufficiale ha annunciato l'ultimo acquisto per la difesa, Kastriot Dermaku.



"Collecchio, 7 luglio 2019 – Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastriot Dermaku (Scandiano, 15/01/1992), che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cosenza (32 presenze e 1 rete), club dal quale si è svincolato", recita il comunicato della società ducale.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 08-07-2019 10:50