Il Parma ne perde altri due

Prosegue inarrestabile anche durante la sosta del campionato la catena di infortuni che sta affliggendo il Parma. Una settimana dopo l’impresa in casa del Torino i crociati si godono i 17 punti in classifica, ma il tecnico Roberto D’Aversa è già costretto a fare la conta degli indisponibili in vista della partita contro il Sassuolo.

Appena infatti l’infermeria aveva cominciato a svuotarsi, ecco altri due infortuni di natura muscolare. Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale rispettivamente sinistro e destro.

L’attaccante e l’esterno difensivo hanno già iniziato le terapie del caso, ma, al pari dei lungodegenti Dimarco e Sierralta, saranno sicuramente indisponibili per la gara di domenica alle 12.30, ma con ogni probabilità anche per la successiva trasferta in casa del Milan, in programma domenica 2 dicembre sempre alle 12.30.

SPORTAL.IT | 17-11-2018 19:50