Daniele Faggiano, uomo mercato del Parma, fa chiarezza sul futuro di Roberto Inglese, oggetto del desiderio di numerosi club.

"Fino al 30 giugno è un tesserato del Parma, ce lo teniamo stretto. Tutti si possono inserire, ma non prendiamo in considerazione offerte: abbiamo lavorato troppo per prenderlo" racconta a Rmc Sport il dirigente dei ducali, che ha prelevato l’attaccante in prestito dal Napoli.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 14:45