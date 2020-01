Il Parma perde Kulusevski

Il buon momento del Parma in campionato sul piano dei risultati è turbato dalla notizia dell'infortunio subito da Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese, già acquistato dalla Juventus per la prossima stagione, si è infatti infortunato alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro l'Udinese in vista dell'impegno in casa del Cagliari.

La diagnosi parla di una "lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro”. Tempi di recupero da stabilire.

Ko anche Luigi Sepe, vittima di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di domenica: previsti accertamenti diagnostici.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 18:40