Il Parma perde Schiappacasse

Il Parma lavora in vista della trasferta di lunedì alle 19 a Bologna che potrebbe valere la salvezza aritmetica per entrambe le squadre in base al risultato dell’Empoli che sarà impegnato domenica sul campo della Sampdoria.

Ancora lunga la lista di indisponibili per D’Aversa, che al “Dall’Ara” dovrà fare a meno di Biabiany, Diakhate, Gagliolo, Grassi e Inglese. Alla lista si è aggiunto un altro giocatore, l’argentino Nicolas Schiappacasse.

Il trequartista arrivato in prestito dall’Atletico Madrid è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale destro: la sua stagione sembra quindi essersi conclusa in anticipo.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 19:29