Il Parma pesca in casa Inter

Il Parma sta per mettere sotto contratto un giocatore dell'Inter. I ducali, secondo Sky Sport, sarebbero vicini all'accordo per Karamoh, di proprietà del club nerazzurro e reduce dalla stagione in prestito al Bordeaux (32 presenze, con tre gol all'attivo).

Si attende solo l'ok del 20enne attaccante francese prima di arrivare alla classica fumata bianca. Karamoh ha un contratto garantito con l'Inter fino al giugno del 2021 ma non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore Conte.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 03-07-2019 09:13