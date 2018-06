Il Parma piazza il primo colpo

In attesa che abbia inizio il processo per il presunto illecito nella partita contro lo Spezia, che potrebbe mettere a rischio la promozione in A del Parma dopo il deferimento da parte della Procura Federale, gli emiliani hanno messo a segno il primo acquisto in vista della prossima stagione.

Sfumate le trattative con la Sampdoria per Emiliano Viviano, approdato allo Sporting Lisbona, e per Jacopo Sala, vicino al Bologna, i crociati hanno concluso con il Venezia per Leo Stulac: il promettente centrocampista sloveno classe ’94, nel mirino anche di altri club di A come il Genoa, firmerà a inizio settimana per il club emiliano e si metterà a disposizione del tecnico D’Aversa. Stulac era approdato al Venezia nel 2016 proveniente dal Koper ed è già nel giro della nazionale maggiore.



SPORTAL.IT | 24-06-2018 23:10