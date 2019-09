Il Parma premia Faggiano

Poche ore dopo la conferenza stampa di bilancio di una sessione di mercato che ha visto il Parma tra le squadre più attive, dall'inizio alla fine, la società crociata ha annunciato il prolungamento del contratto di colui che il mercato l'ha condotto, il direttore sportivo Daniele Faggiano, ora legato al club crociato fino al 30 giugno 2022.

“Il rinnovo di Daniele Faggiano – ha dichiarato il Presidente del Parma Pietro Pizzarotti – è un altro tassello fondamentale per una società come la nostra che sta programmando e sta lavorando per cercare di strutturarsi, crescere, migliorare e guardare sempre avanti. Siamo davvero contenti di questo rinnovo, formalizzato nelle scorse settimane: speriamo di toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”.

Faggiano, classe '78, è al Parma dal dicembre 2016, quando la squadra militava ancora in Lega Pro.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 16:50