Il Parma premia Faggiano

Il Parma ha comunicato in una nota di avere rinnovato il contratto del direttore sportivo Daniele Faggiano, che resterà in carica fino al 30 giugno 2020.

"Siamo tutti estremamente contenti del rinnovo con Daniele Faggiano, che ci consente di dare continuità al progetto e al lavoro svolto ottimamente fino ad ora. Con lui la sintonia è sempre stata massima, e ci auguriamo di toglierci tante altre soddisfazioni", ha dichiarato il presidente Pietro Pizzarotti.

"Siamo felici che si possa dare l’ufficialità a questa notizia – gli fa eco il vice presidente Giacomo Malmesi -. Anche se la prosecuzione del rapporto con Daniele Faggiano non è mai stata in dubbio vista la stima reciproca. Con lui c’è una solida unione di vedute, la firma è un atto formale ma per il Parma Calcio e per il Direttore non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che il rapporto sarebbe proseguito".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 21:45