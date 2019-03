Il Parma ha bloccato l'attaccante della Sangiustese Walid Cheddira. Il giocatore, nato a Loreto nel 1998, si è messo in luce in questa stagione segnando nove reti in 31 partite di campionato. Lo riporta tuttoserieD.com.

Cheddira, punta centrale alta 187 centimetri di origini marocchine, è cresciuto calcisticamente nel Loreto.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 12:45