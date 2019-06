Il Parma punta Masina

Inizia a muoversi il mercato del Parma, a caccia di rinforzi per consolidare il reparto difensivo. Il nome in cima alla lista del taccuino del ds Daniele Faggiano è quello di Adam Masina.

Il venticinquenne terzino sinistro è attualmente in forza al Watford ma non disdegnerebbe un ritorno in Italia. Dopo aver raccolto soltanto quattordici presenze in Premier League, Masina sarebbe l'ideale per sopperire alla partenza di Federico Dimarco, che rientrerà all'Inter per fine prestito, e al probabile ritiro di Massimo Gobbi. L'unico ostacolo per la società crociata è rappresentato dal costo del cartellino del giocatore, pagato dal Watford quasi cinque milioni soltanto la scorsa estate.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 17:55