Il Parma riapre la crisi della Sampdoria

La Sampdoria non sembra aver assorbito la delusione di Cagliari quando la squadra di Ranieri, in vantaggio 3-1, è stata sconfitta 4-3 nei minuti di recupero, per poi bissare il ko sempre in Sardegna in Coppa Italia. Nella 15a giornata infatti i blucerchiati sono stati sconfitti in casa dal Parma per 1-0: ha deciso un gol di Kucka al 21' del primo tempo, che proietta la squadra di D'Aversa all'8° posto con 21 punti, alla pari del Napoli, e lascia la Samp in quart'ultima posizione con 12 punti.

Il colpo di testa dello slovacco su angolo di Hernani ha legittimato la superiorità del Parma, evidente per la prima ora di gioco, quando i crociati hanno anche sprecato alcune occasioni in contropiede per raddoppiare. Nel secondo tempo la Samp si è scossa, colpendo la traversa con Gabbiadini su punizione al 18' e trovando poi il pareggio con Quagliarella, annullato però dal Var per fuorigioco di Jankto.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 20:21