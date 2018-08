Il Parma scatta, due acquisti in arrivo

In attesa che venga pronunciata l’ultima parola nel processo per il presunto tentato illecito per la partita contro lo Spezia che ha spalancato ai crociati le porte della Serie A, il ds del Parma Daniele Faggiano accelera sul mercato. Due i giocatori vicini al trasferimento in Emilia. Per Alberto Grassi è tutto fatto con il Napoli: la formula è quella del prestito secco, la stessa che il presidente azzurro De Laurentiis sembrava aver scartato a priori nei giorni scorsi. Beffata quindi la folta concorrenza che puntava al centrocampista ex Atalanta, in particolare il Torino e la Spal, dove il giocatore aveva militato sempre in prestito nella scorsa stagione.

Ma non è finita, perché per l’attacco si punta su Moise Kean. Per l’attaccante italo-ivoriano, protagonista all’Europeo Under 19 perso in finale dagli azzurrini del ct Nicolato, Faggiano è volato a Montecarlo: si punta a chiudere con l’agente del giocatore, Mino Raiola. Da capire la formula che concederà la Juventus, proprietaria del cartellino di Kean, reduce da una stagione in prestito al Verona. Possibile che con Raiola si parli anche di Mario Balotelli, obiettivo “clamoroso” per l’attacco dei crociati e sempre più ai ferri corti con il Nizza.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 19:10