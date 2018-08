Il Parma sogna il ritorno di Sansone

Il Parma cerca un rinforzo nel reparto offensivo.

L’ultima idea del direttore sportivo Daniele Faggiano porta al nome di Nicola Sansone, attaccante del Villarreal. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno a casa, in quanto ha già indossato la maglia gialloblù dal 2012 al 2014, collezionando 43 presenze.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe sondato il terreno per capire i margini di una possibile trattativa. Gli spagnoli sarebbero disposti a trattare per un prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita al Parma. Se non si dovesse chiudere nei prossimi giorni, Faggiano è pronto a virare su Destro. Più defilate, invece, le piste che portano a Quagliarella e Balotelli.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 14:35