Il Parma stende il Torino dopo una partita pazza

Il Parma batte per 3-2 all'ultimo respiro il Torino al Tardini nel positicipo del sesto turno di serie A. In una partita in cui succede di tutto, i crociati centrano la loro seconda vittoria consecutiva e salgono a quota 9 punti, agganciando proprio il Torino all'ottavo posto in classifica.

Il primo tempo è spettacolare. Nel primo quarto d'ora c'è il botta e risposta tra Kulusevski, che segna al 2' in scivolata su cross di Gervinho, e Ansaldi, pari al 12' sugli sviluppi di un corner. Poco dopo arriva una doppia tegola per il Torino: il Var assegna il rigore per fallo di mano di Bremer, espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto però Sirigu neutralizza Gervinho.

Finale di tempo incandescente: rigore per il Torino per fallo di Laurini su Belotti, il Gallo dagli undici metri non sbaglia, ma nei minuti di recupero arriva il determinante 2-2 di Cornelius, servito da Kulusevski.

Show anche nella ripresa con il Parma tutto avanti: Hernani colpisce la traversa, i granata rispondono sfiorando in 10 il vantaggio con Izzo. Nel finale la risolve Inglese in mischia: 3-2 e gioia al Tardini.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 22:59