Il Parma sulle tracce di tre giovani dell'Inter

Il Parma resta sulle tracce di tre promettenti giocatori di proprietà dell'Inter: Andrea Pinamonti, Yann Karamoh e Andrew Gravillon. Secondo quanto riporta SportParma, il ds Faggiano sta cercando di convincere l'attaccante attualmente in prestito al Frosinone a vestire la maglia dei crociati nella prossima stagione.

Discorso simile per Karamoh, che sarà sacrificato in estate dal club nerazzurro. Per Gravillon, difensore centrale in prestito al Pescara, c'è anche l'interesse del Genoa.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 10:38