Il Parma torna a farsi sotto per Manolo Portanova, giovane centrocampista della Primavera della Juventus figlio dell'ex difensore di Siena e Bologna Daniele.

Il classe 2000, che si è messo in luce sia in Primavera (9 reti) sia nella squadra Lega Pro dei bianconeri, ha debuttato in A contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato. Sul ragazzo c'è anche il Bologna, che potrebbe sfruttare l'affare Orsolini per accaparrarsi alcuni talenti dei bianconeri.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 10:38