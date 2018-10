Il Parma torna italiano. Alla cordata Nuovo Inizio il 60%, Lizhang manterrà il 30%. E’ quanto emerso nella conferenza stampa indetta per martedì.

"Nuovo Inizio era partito con l'idea di riportare l'entusiasmo nel calcio a Parma. Però, dopo aver ceduto una parte delle quote a Lizhang, profilo di alto livello nell'imprenditoria internazionale, ci siamo accorti che, probabilmente anche per via delle politiche estere cinesi, ci sono stati problemi. Abbiamo quindi preso atto di uno scenario differente rispetto alle premesse iniziali, così Nuovo Inizio ha deciso di tornare alla maggioranza delle quote come già previsto dal contratto. Abbiamo concesso numerose possibilità e dilazioni rispetto alle pattuizioni originarie, ma alla fine abbiamo dovuto prendere atto di una situazione che non poteva essere dilatata ulteriormente" ha raccontato il vicepresidente Marco Ferrari.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 13:10