Il Parma ha rimesso nel mirino l'attaccante polacco del Chievo Mariiusz Stepinski. In caso non fosse possibile trattenere Roberto Inglese, la punta gialloblu sarebbe in pole position nella lista del ds Faggiano, riporta il Corriere di Verona.

Stepinski sarà uno dei giocatori sacrificati per permettere ai clivensi di fare cassa in vista del prossimo campionato cadetto. Stepinski è seguito anche dalla Spal, da tempo sul giocatore.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 15:07