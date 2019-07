Il Parma tratta con l'Atalanta due giocatori

Vertice di mercato tra Parma e Atalanta. Secondo quanto riporta Sportitalia, i crociati hanno parlato con gli orobici di Musa Barrow, l'attaccante gambiano da tempo nel mirino degli emiliani, e di Dejan Kulusevski.

Mentre per quanto riguarda Barrow la trattativa resta in alto mare, ci sarebbe stata un'apertura importante per il centrocamista svedese, che potrebbe sbarcare in gialloblu in prestito secco ma con un premio di valorizzazione. Una modalità che l'Atalanta predilige rispetto a quella del Cagliari.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 12-07-2019 08:25