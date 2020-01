Il Parma cerca un attaccante dopo l'infortunio di Inglese. Faggiano sta valutando diverse alternative: secondo Sky i gialloblu hanno effettuato un sondaggio per il gioiello dell'Inter Sebastiano Esposito, che potrebbe partire in prestito in caso di arrivo di Giroud.

Le altre piste portano a Vincenzo Millico, classe 2000 in uscita dal Torino, Alessandro Matri del Brescia, di proprietà del Sassuolo, e Antonio Sanabria del Genoa.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 10:46