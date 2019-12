Il Parma vola, D'Aversa puntualizza

Il Parma dimentica la sconfitta contro il Milan andando a vincere in casa della Sampdoria. Il colpo di testa di Kucka permette ai crociati di arrampicarsi all'ottavo posto con 21 punti.

Per gli emiliani un altro risultato conquistatto nonostante l'emergenza-infortuni: “Abbiamo perso giocatori importanti, ma nelle difficoltà e nelle assenze questo gruppo si è compattato – le parole dell'allenatore in conferenza stampa – Questa partita l'ho presentata come uno scontro diretto per la posizione che ricopre la Sampdoria ora. Non era semplice perchè solo Inter e Lazio hanno vinto a Marassi".Nella mezzora finale oggi ci siamo abbassati troppo, ma sono stati bravi i ragazzi a portare il risultato a casa".

D'Aversa si è però risentito rispondendo alle critiche per il gioco della squadra: "Parma poco bello? Spiegatemi cosa sia la bellezza. Siamo venuti a Marassi, con tanti assenzi e giocatori in condizioni non ideali. Chiedo scusa, ma secondo me questa sera il Parma è stato bellissimo. La bellezza è soggettiva ma quello che conta è il risultato nel calcio e i ragazzi ci sono arrivati con la lotta. Bravi anche quelli entrati".

Ora l'obiettivo sarà non abbassare la tensione nonostante la classifica soddisfacente: "Sotto quel punto di vista sono sereno perchè so che gruppo ho a disposizione. Andremo a Napoli ad affrontare una squadra forte anche se in questo momento è in difficoltà. Affronteremo l'avversario col massimo rispetto cercando di portare a casa il risultato".



SPORTAL.IT | 08-12-2019 21:03