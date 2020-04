Il Parma vuole fare spesa in Serie B

Qualora il campionato di Serie B non venisse concluso, il Crotone, secondo al momento dell'interruzione per la pandemia di Coronavirus, potrebbe accompagnare il Benevento in A, con due promozioni senza la disputa dei playoff.

Se così sarà i calabresi potrebbero fare un tentativo per tenere in organico Ahmad Benali, tra i protagonisti del campionato cadetto: l'ex Brescia andrà in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto l’intesa per il prolungamento.

Sul fantasista libico di natali inglesi, però, si sono già posate le attenzioni di almeno due club pronti a cogliere la possibilità offerta dallo svincolo. Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero' Benali potrebbe approdare comunque in Serie A accasandosi al Parma, ma è viva anche la possibilità di tornare a Pescara, dove ha giocato tra il 2015 e il 2018, con due stagioni di B inframmezzate da una di A.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 23:37