Il Pescara ha esonerato Oddo

Massimo Oddo è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Pescara. Il tecnico degli abruzzesi paga la classifica deficitaria che vede il Delfino al penultimo posto con 4 punti in 9 gare.

Questo il comunicato del club: “Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. Oddo in un post pubblicato poco prima aveva mandato questo messaggio: “Nel lungo tragitto della vita troverai tante maschere e pochi volti”.

OMNISPORT | 29-11-2020 17:52