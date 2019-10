Il Pescara schianta il Benevento, Crotone primo

Sconfitta choc per il Benevento capolista a Pescara nella nona giornata di serie B: la squadra di Filippo Inzaghi viene piegata per 4-0 dagli abruzzesi, in gol con Memushaj, Machin (doppietta) e Maniero, e viene raggiunta in vetta dal Crotone vittorioso in casa sul Venezia.

Chievo bloccato dal Cosenza. La Salernitana pareggia in casa con il Perugia, lo Spezia regola la Juve Stabia per 2-0.

COSENZA-CHIEVO 1-1

8' Esposito (CH), 35' Bruccini (CO)

CROTONE-VENEZIA 3-2

5' Aramu (V), 35', 55' Simy (C), 67' Capello (V), 84' Golemic (C)

PESCARA-BENEVENTO 4-0

45' Memushaj, 53', 75' Machin, 90+3 Maniero

PORDENONE-CITTADELLA 0-0

SALERNITANA-PERUGIA 1-1

55' Kiyine (S), 89' Buonaiuto (P)

SPEZIA-JUVE STABIA 2-0

18' Bidaoui, 51' Capradossi

TRAPANI-EMPOLI 2-2

8' Bajrami (E), 22' Moscati (T), 62' Stulac (E), 98' Aut. Veseli (T)

SPORTAL.IT | 26-10-2019 18:04