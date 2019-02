Il Pescara vola al quarto posto e inguaia il Crotone

Crotone-Pescara termina 0-2 e inguaia sempre più i pitagorici, invischiati in una classifica che torna ad essere traballante (sono terzultimi con la quattordicesima posizione dell'Ascoli che resta lontana 6 punti) dopo quattro risultati utili consecutivi. E i rimpianti per la squadra di Giovanni Stroppa non mancano.

Il Pescara vuole i tre punti che lo proietterebbero al quarto posto insieme al Lecce, e partono convinti all'attacco. Così al 9' è Monachello a portare in vantaggio gli ospiti, su assist di Mancosu e con il Crotone che sbaglia il movimento per metterlo in fuorigioco. Al 16' è già 2-0, quando Campagnaro ci mette il tacco su corner di Brugman e Zanellato devia il pallone mandando fuori giri Cordaz.

Il Crotone colpisce anche due pali: il primo con Barberis, il secondo con Spolli. I padroni di casa protestano anche vibratamente per un rigore non concesso proprio a Spolli e Stroppa viene espulso. Rabbia e delusione, ma il Crotone perde e ora trema.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 23:40