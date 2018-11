Il piano della Fiorentina per Chiesa

Federico Chiesa è il fiore all’occhiello della Fiorentina e del nuovo corso viola targato Stefano Pioli.

In una squadra molto giovane è uno degli elementi con maggior esperienza, nonostante sia solo un classe 1997.

Il prodotto delle giovanili dei gigliati ha da poco rinnovato il suo contratto, firmato a novembre 2017, che gli ha consentito di triplicare il suo ingaggio, ora a poco più di 1.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con data di scadenza nel giugno del 2022.

Chiesa si è sempre detto pronto a diventare una bandiera della Fiorentina, ma per rifiutare la corte dei grandi club nostrani, come Juventus e Inter, ed esteri, con il Manchester United in pole position, il numero 25 vuole un ulteriore aumento di stipendio.

La società toscana sta valutando questa ipotesi e nei prossimi mesi non è escluso un incontro tra le parti per trovare un nuovo accordo che possa allontanare le molte pretendenti.

SPORTAL.IT | 01-11-2018 21:24