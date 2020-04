Il piano di Ross Brawn per salvare il Mondiale di F1

La Formula 1 scalpita. Ma i motori per ora restano spenti e non si sa quando e dove potranno essere accesi per dare il via al Mondiale 2020. Ma tutto il circus vuole correre, quanto prima, come si evince dalle parole di Ross Brawn, braccio destro operativo di Liberty Media. Il piano per scendere in pista c’è e viene aggiornato di giorno in giorno a seconda di come si evolve la situazione coronavirus nel mondo.

F1 come aiuto sociale. Dopo il rinvio del Gran Premio del Canada sono 9 le gare saltate in calendario. Il direttore generale e responsabile sportivo del progetto Formula 1, Ross Brawn, ne ha parlato a Sky Sports Uk ostentando ottimismo: “La nostra visione è probabilmente un inizio in Europa a porte chiuse. C’è il desiderio di correre il prima possibile se non altro per offrire ai fan un po’ di intrattenimento in tempi difficili. Molta gente è isolata, a casa, intrattenere le persone sarebbe un enorme vantaggio in questa crisi”.

Il piano di Ross Brawn. L’ex dt della Ferrari vincente di Schumacher ha esposto quelli che sono i programmi della F1: “Abbiamo esaminato tutta la logistica e pensiamo di poter organizzare una stagione di gare 18-19 se ci sarà la possibilità d’iniziare all’inizio di luglio”. Ma come? “Potremmo avere un ambiente molto chiuso, ci assicuriamo che tutti siano testati e che non ci siano rischi per nessuno” risponde Brawn.

A mali estremi… Nella peggiore delle ipotesi è pronto anche un piano di emergenza per non perdere la stagione: “Otto gare sono il minimo per un campionato del mondo secondo gli statuti della FIA. Potremmo raggiungere otto gare a partire da ottobre” dice in chiusura Brawn, che non ha escluso la possibilità di fare dei Gp in due giorni. “Potremmo organizzare alcune gare di due giorni per soddisfare le esigenze logistiche”.

SPORTEVAI | 09-04-2020 19:54