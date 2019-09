Il Pisa bussa alla porta del Sassuolo

Mercato in fermento per il Pisa: Gemmi e Corrado sono particolarmente attivi per la ricerca di una seconda punta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Vincenzo Millico, in uscita dal Torino, i nerazzurri hanno messo gli occhi sul Sassuolo.

Nel mirino dei toscani ci sono i promettenti Enrico Brignola e Aristidi Kolaj, entrambi ventenni, alla ricerca di spazio per crescere.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 09:26