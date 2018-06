Il Pisa è ad un passo dall’ingaggio di Davide Moscardelli.

Come si legge sulle colonne de ‘Il Tirreno’, potrebbe essere questa l’estate giusta per vedere il 38enne approdare in Toscana per vestire la maglia nerazzurra.

Moscardelli nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Arezzo mettendo a segno ben 12 reti.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 12:15