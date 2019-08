Il Pisa grazia Inzaghi

Quello che si annuncia come uno dei campionati di Serie B più equilibrati della storia recente inizia con un pareggio senza gol, ma non privo di emozioni ed occasioni. All’”Arena Garibaldi” di Pisa la formazione di casa, di ritorno tra i cadetti dopo due anni, ferma sullo 0-0 il Benevento di Pippo Inzaghi, tra le favorite per il successo finale.

Anzi ai campani poteva andare peggio visto che il Pisa può recriminare sul rigore fallito all’ultimo secondo da Marconi e respinto da Montipò che ha così salvato Inzaghi da un debutto da incubo.

Più Benevento che Pisa nel primo tempo, ma i giallorossi hanno creato poco ad eccezione di un paio di colpi di testa di Coda. Nella ripresa i toscani sembravano accusare di più la stanchezza, ma i cambi di D’Angelo hanno ribaltato la situazione. I nerazzurri hanno chiuso in attacco, sprecando però la grande occasione per un inizio da ricordare.



SPORTAL.IT | 23-08-2019 23:12