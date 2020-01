Il Pisa puntella la difesa

Ultimi giorni di mercato movimentati per il Pisa, in particolare per il settore difensivo. Dopo l’ufficializzazione del ritorno di Eros Pisano, è fatta anche per l’arrivo dalla Cremonese dell’esperto centrale Antonio Caracciolo.

L’ex capitano del Verona si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo.

Questo il comunicato della Cremonese, dove Caracciolo era approdato nel gennaio 2019 dopo avervi già militato in prestito dal Brescia nella stagione 2013-2014 nell'allora campionato di Prima Divisione: "L’U.S. Cremonese comunica di aver ceduto al Pisa le prestazioni sportive del calciatore Antonio Caracciolo. A Caracciolo vanno il ringraziamento dell’U.S. Cremonese per la professionalità e l’impegno dimostrati nella sua esperienza in grigiorosso e i migliori auguri per la nuova esperienza che lo attende".

SPORTAL.IT | 27-01-2020 21:36