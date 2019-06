Il Pisa torna in serie B

La Lega Pro regala il primo verdetto per quello che riguarda i play off. È il Pisa a centrare il prestigioso traguardo della serie B: risultato 1-3 con gol iniziale del Pisa di Marucci, pareggio di Granoche su rigore e rete di Marconi nel primo tempo supplementare e di Gucher nel secondo, Grande spettacolo sugli spalti tra canti e sciarpate collettive colorate di biancorosso e nerazzurro: nonostante la sconfitta, la curva biancorossa continua a cantare mentre i toscani festeggiano.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si complimenta con il club pisano: “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova più convincente di quello che ripeto da quando sono iniziati i play off: è iniziato un nuovo campionato, dopo tante traversie, e quest’ultimo periodo è un prologo per quello che comincerà, con regole e chiarezza definitiva”.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 21:26