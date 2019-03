Il Pordenone vede la B e cambia casa

La vittoria nello scontro diretto con la Triestina ha avvicinato sensibilmente il Pordenone allo storico traguardo della promozione in Serie B.

La squadra di Tesser ha dieci punti di vantaggio sugli alabardati a otto giornate dalla fine del campionato e può iniziare a programmare il debutto tra i cadetti.

Uno dei primi nodi da affrontare è quello relativo allo stadio. Il “Bottecchia” necessita di lavori e potrebbe non essere a disposizione per le prime giornate. In tal caso, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, i ramarri potrebbero iniziare il campionato alla 'Dacia Arena', la casa dell'Udinese.

"Siamo pronti a parlare con Mauro Lovisa. confermiamo la disponibilità del nostro stadio, anche se dobbiamo ancora incontrarci per chiarire i dettagli tecnici dell’operazione" ha detto Gino Pozzo, figlio del patron dell'Udinese Giampaolo.

Il Pordenone potrebbe quindi seguire l'esempio del Portogruaro, che emigrò a Udine nelle prime giornate del campionato 2010-2011, l'unico giocato in B dai granata.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 20:40