Il portiere polacco punge Cutrone: Scherzavo ma se l'è presa

Non si placano le polemiche tra i calciatori di Italia e Polonia Under 21, dopo la sfida di Bologna che ha complicato terribilmente la vita ai ragazzi di Di Biagio nel cammino europeo e nel percorso di avvicinamento ai Giochi di Tokyo. Nel corso della gara avevano fatto scalpore soprattutto le scintille tra il bomber rossonero Patrick Cutrone e l’estremo difensore polacco, Kamil Grabara. Frizioni che, a quanto pare, sono proseguite su internet.

Il post su Instagram – A mettere un po’ di veleno nella coda ci ha pensato proprio Grabara con un messaggio sul suo account social, corredato da foto che ritrae proprio uno screzio durante la partita con l’attaccante azzurro (e del Milan). “I just said Piątek is better striker”, vale a dire: “Gli avevo solo detto che Piatek è un attaccante migliore“, il commento pungente dell’estremo difensore di proprietà del Liverpool, in prestito nell’ultima stagione ai danesi dell’Aarhus.

Le reazioni – Immediate sono arrivate le reazioni di diversi follower, che hanno bersagliato Grabara con commenti d’ogni sorta. Tra quelli riportabili c’è il post di Allen: “Donnarumma is thousand times better goalkeeper than you”, vale a dire “Donnarumma è mille volte migliore di te”. Ancor più caustica la considerazione di Ricky, con tanto di elenco di quasi tutti i portieri polacchi attualmente in circolazione: “Szczesny, Fabianski, Skorupski, Dragowski, Gikiewicz, Bialkowski are better keeper than you…”. Nessuna replica, invece, da parte di Cutrone. Almeno per il momento.

SPORTEVAI | 21-06-2019 11:28