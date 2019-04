Il Porto Under 19 ha vinto la Youth League 2018-2019. Al Centre Sportif de Colovray di Nyon i Dragoni si sono imposti per 3-1 in finale contro il Chelsea, grazie alle reti di Ferreira Vieira (17'), Queiros (55') e Sousa (75').

Inutile per gli inglesi, già due volte campioni nella competizione, la rete di Redan al 53'. Per i portoghesi è il primo titolo in assoluto.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 22:09