Il Poz guida la rimonta: "Vinciamo questa partita del ca...o"

"Voglio vincere questa partita del c…o": Gianmarco Pozzecco scatenato in un timeout ha guidato la rimonta della Dinamo Sassari contro l'Unet Holon dopo un primo tempo difficile: "Loro sono terribili! Voglio vincere questa c…o di partita di 15 punti!", le parole intercettate dai microfoni di Eurosport.

I sardi, sotto anche di 15 nel terzo quarto, si sono poi imposti nell'ultimo parziale per 94 a 92, allungando in testa al gruppo A di Champions League proprio sugli israeliani e sulla Turk Telekom. Per Jerrels e compagni si tratta della quarta vittoria consecutiva.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 20:26