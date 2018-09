Il presidente al Milan: "Tifo Inter e non siamo una squadretta"

Per lui sarà quasi un derby. Flavio Becca, infatti, ha il cuore nerazzurro. E stasera con la sua squadra proverà a giocare un brutto scherzo al Milan nella prima gara di Europa League. Becca, 56 anni, è il presidente del Dudelange, la piccola formazione lussemburghese che ha stupito tutti qualificandosi alla fase a gironi di Europa League. Stasera alle 21 lancerà la sfida ai rossoneri e guai a pensare che il risultato possa essere segnato: “Non siamo una squadretta, abbiamo anche noi i nostri campioni”.

Certo, poco a che fare con Suso, Bakayoko, Calhanoglu e soprattutto Higuain, il centravanti dei rossoneri che “con il suo stipendio di un mese pagherebbe tutto il nostro club”. Però anche il Dudelange è una big del piccolo campionato del Granducato, vinto in dodici occasioni. Con varie stelle e stelline in rosa, da non sottovalutare.

“Ho comprato il club nel 1998, e l’anno dopo ecco il primo titolo”, il racconto del presidente Becca alla Gazzetta dello Sport. “Abbiamo in rosa 11-12 lussemburghesi su un totale di 27, gli altri arrivano da Belgio, Germania, Francia e Georgia. Abbiamo anche l’ex difensore di Lazio e Psg, il serbo Milan Bisevac”.

L’equivalente di Higuain al Dudelange è però un olandese, David Turpel: “La scorsa stagione è stato con 30 gol il terzo realizzatore in Europa dietro Leo Messi e Mbappé. E poi c’è l’ex terzo portiere della Juventus, Landry Bonnefoi”, gongola Becca che pregusta davvero lo scherzetto ai ‘cugini’ rossoneri. Già perché, come anticipato, il presidente del Dudelange è tifoso dell’altra squadra di Milano.

“Certo, sono tifoso interista. Ed ero anche socio dell’impresa Torno, che ha costruito il terzo anello di San Siro”. Stasera Becca col piccolo Dudelange proverà a costruire un’altra impresa: battere il Milan ed entrare definitivamente nella storia del calcio del Granducato.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 13:53