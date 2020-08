Il Presidente dell'Argentina a Messi: "Torna al Newell's"

Il futuro di Lionel Messi sembra ormai essere circoscritto tra Barcellona, Manchester ed eventualmente Parigi. Anche se Alberto Fernández, Presidente dell’Argentina in persona, gli ha chiesto di tornare in Argentina per chiudere la carriera.

Sabato sera il capo di stato è stato intervistato a ‘Sobredosis de TV’ su C5N, rete nazionale argentina. I conduttori gli hanno chiesto che cosa direbbe a Messi in questo momento per quanto riguarda il futuro. Lui gli ha caldeggiato un ritorno in patria.

“Gli direi: sei nel cuore di tutto noi e non possiamo vederti giocare nella nostra terra. Dacci la gioia di vederti terminare la tua carriera nel Newell’s Old Boys, che è il tuo club, come alcune volte spero che Bielsa torni al Newell’s”.

Ora sta a Messi prendere una decisione, posto che il Newell’s riesca ad acquistarlo dal Barcellona. I tifosi del club di Rosario sono già scesi in piazza per convincerlo.

OMNISPORT | 31-08-2020 13:00