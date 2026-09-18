Il principe Harry gioca a pickleball in una scuola a Birmingham

Il duca di Sussex si cimenta nello sport di racchetta molto in voga

Birmingham, 18 set. (askanews) – Il principe Harry visita una scuola di Birmingham in vista degli Invictus Games, una competizione per militari feriti da lui fondata nel 2014 che si svolgerà proprio in questa città inglese l’anno prossimo. Nella palestra dell’istituto il figlio di Carlo III si è cimentato con il pickleball, sport di racchetta molto in voga e inventato negli Usa, scambiando qualche tiro con gli studenti ed alcuni ex partecipanti ai Giochi. Harry e la moglie Meghan sono tornati a sorpresa nel Regno Unito dagli Stati Uniti alla fine di agosto. La prima uscita pubblica del duca di Sussex dal suo rientro, si è svolta il giorno precedente, giovedì 17 settembre, quando Harry ha partecipato a Londra a una serata dedicata agli Invictus Games. L’evento è avvenuto, mentre suo zio, Charles Spencer – fratello di sua madre, la principessa Diana – ha lanciato una serie di attacchi contro Carlo III in merito alla morte di Lady D.