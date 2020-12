Il Processo: Dybala sarà scambiato ma non col Psg

Ieri i tifosi della Juve si sono accesi alla notizia, proveniente dalla Francia, di un possibile scambio con il Psg che avrebbe come protagonisti Dybala e Icardi. L’argentino è ben lontano dal rinnovo con i bianconeri, ballano tantissimi milioni di differenza tra domanda e offerta e il rischio di vederlo andar via a breve a zero è concreto mentre sul fronte parigino Maurito ha dilapidato il bonus-simpatia conquistato nella scorsa stagione e dall’arrivo di Kean fa più panchine che gol. Ai fan bianconeri l’idea di avere Icardi non fa impazzire ma in tanti si stanno rassegnando all’idea di perdere la Joya e si ipotizza anche uno scambio con Martial. assieme ad altre ipotesi fantasiose. Una nuova voce però sul futuro dell’argentino arriva dal Processo su 7Gold.

Santini parla di uno scambio col Bayern

Fabio Santini, esperto di mercato del quotidiano Libero, al Processo lancia la bomba: “L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, potrebbe essere coinvolto in un clamoroso scambio con il Bayern Monaco. L’argentino si trasferirebbe in Germania. Alla Juventus, invece, arriverebbe Tolisso, centrocampista che sembra entrato nelle grazie dell’attuale coach della Vecchia Signora, Andrea Pirlo. I club trattano…”.

Santini rivela gli obiettivi del Napoli

Dalla Juve al Napoli. Al Processo si parla anche delle prossime mosse degli azzurri e sempre Santini rivela: “De Laurentiis ha fatto sapere all’Inter di essere interessato a due calciatori nerazzurri. Si tratta di Nainggolan e Vecino. Uno dei due arriverebbe in cambio di Arek Milik. Il polacco è da tempo in uscita dal club campano”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “La fonte che mi ha parlato di uno scambio tra Napoli e Inter è piuttosto autorevole e quindi ritengo che i due club possano chiudere la doppia operazione. Qualora la trattiva dovesse fallire, il Napoli pretenderebbe solo cash dalla cessione di Arek Milik. Il presidente del club campano ha chiesto una cifra pari a circa diciotto milioni per lasciare partire il suo attaccante. Vedremo cosa accadrà…”

Potrebbero anche esserci operazioni separate perché Gattuso starebbe facendo pressione ad Aurelio De Laurentiis in vista del mercato e vuole un altro incontrista di centrocampo. Si tratta di Matias Vecino, centrocampista che Ringhio avrebbe voluto già in estate. Il calciatore dell’Inter viene considerato il profilo ideale per il Napoli”

SPORTEVAI | 01-12-2020 09:23